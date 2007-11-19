Азовское и Черное моря теперь стали еще и ”серными”

По результатам водолазного обследования затонувшего во время шторма сухогруза «Ковель» установлено, что судно имеет пробоину борта, крышки двух трюмов сорваны, в связи с чем сера из трюмов судна под действием течения попадает в морскую среду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды, ссылаясь на результаты водолазного обследования судна.

При этом, по информации, полученной украинской стороной от российской стороны, водолазное обследование теплохода «Нахичевань» выявило аналогичную ситуацию – сера из трюмов полностью вымыта течением, в связи с полным отсутствием крышек трюмов.

Как сообщал УНИАН, в результате усиления ветра до 30 м/с и шторма силой 5-6 баллов 11 ноября в акватории Азово-Черноморского бассейна затонули 5 судов, 8 сели на мель.

По состоянию на 17 ноября продолжались поиски 5 членов экипажа сухогруза "Нахичевань" (флаг Российской Федерации, груз 2 тыс. 365 т серы), затонувшего 11 ноября во время шторма в Керченском проливе. Экипаж судна состоял из 11 человек, три члена экипажа спасены, тела трех обнаружены вблизи мыса Тузла.

Также 17 ноября в районе мыса Такил осуществлялось обследование сухогруза "Ковель" (флаг Российской Федерации, груз 2 тыс. 100 т серы), затонувшего во время шторма.

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения моря.