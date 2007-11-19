В конце недели в Украине потеплеет

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ночью и утром в Украине, кроме юга, туман. На дорогах в западных и северных областях гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, в южных областях северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, на востоке и Прикарпатье до 11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на крайнем юге ночью около 0°, днем 5-9° тепла.

В Крыму: без существенных осадков; ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла; на Южном побережье ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

21-22 ноября - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах северных и западных областей гололедица. Ветер в южных областях северо-восточный, 7-12 м/с, на остальной территории преимущественно северный (в западных областях южный), 3-8 м/с, днем 22 ноября в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза (на Прикарпатье, 22 ноября и в восточных областях и на севере Левобережья местами 10-13° мороза), на крайнем юге и Закарпатье от 4° мороза до 1° тепла; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части и западных областях 2-7° тепла, на юге Одесской области и Прикарпатье до 10°.

В Крыму: переменная облачность; без существенных осадков; ветер северо-восточный, 9-14 м/с; температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-8° тепла; на Южном побережье ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

23-24 ноября - без существенных осадков, только утром и днем 24 ноября в северных и центральных областях местами небольшой дождь. Температура в восточных областях ночью 5-11° мороза, днем около 0°; на остальной территории повышение температуры на 3-5°.

25 ноября - преимущественно без осадков. В дальнейшем, начиная с западных областей, в Украине временами мокрый снег и дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-7° тепла, на юге, а 25-26 ноября и на Закарпатье местами 8-11° тепла.

В Киеве и области во вторник осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

21-22 ноября - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

23-24 ноября - без существенных осадков, только утром и днем 24 ноября местами небольшой дождь. Температура постепенно повысится на 3-5°.