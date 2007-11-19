Кильчицкая забрала домой “контрабандного” ребенка

Вчера заместитель главы КГГА Ирэна Кильчицкая забрала из детской клинической больницы №6 ребенка – младенца, которого гражданка США пыталась незаконно вывезти из Украины, но “погорела” из-за неправильно оформленных документов. Заместительница Черновецкого оформила временную опеку над маленькой Викторией до выяснения всех обстоятельств и вынесения судебного решения.

“Неделю назад я была приглашена в программу Савика Шустера “Свобода слова”, где и услышала историю об этом младенце, - сказала Кильчицкая газете “Крещатик”, — Я хочу, чтобы до вынесения судебного решения девочка находилась не в больничной палате, а воспитывалась именно в моей семье. Больница, даже самая лучшая, не должна быть местом для ребенка — я в этом убеждена”.

“Контрабандного” младенца жительница Полтавской области родила согласно договору со столичной гинекологической клиникой для бездетной американки. Но во время оформления выездных документов работники посольства США обнаружили несоответствия в договоре о суррогатном материнстве и в свидетельстве о рождении ребенка. Было вынесено решение о временном запрете на вывоз ребенка, поэтому Служба по делам детей КГГА отправила девочку в детскую больницу № 6.

По словам Кильчицкой, американка, наверно, стала жертвой собственной неосведомленности в тонкостях Семейного кодекса Украины, или в клинике ей не рассказали обо всех нюансах заключенного соглашения. В настоящее время американская мама девочки находится в столице, где ожидает решение проблемы. Кильчицкая оформила над Викторией временную опеку до выяснения всех обстоятельств этого дела и определения родительской принадлежности ребенка.