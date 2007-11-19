Ющенко спросит с донецкого губернатора за мясо по 2,2 грн

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен изучить вопрос о пребывании в должности председателя Донецкой областной государственной администрации Владимира ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на совещании в СБУ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что через специальные экономические зоны Донецкой области завозится некачественное мясо по 2,2 грн., которое потом продается по 40 грн.

Он считает, что без поддержки государственных властей эти криминальные действия невозможны.

Президент также раскритиковал деятельность прокуратуры и других правоохранительных органов в области, выразив беспокойство, что они не ведут борьбу с этим и подобными фактами коррупции.