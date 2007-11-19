Ющенко поручил руководителю СБУ создать подразделение контрразведки
12:34, 19 ноября 2007Общество
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Президент дал неделю
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее задание он дал сегодня во время межведомственного совещания в СБУ.
«Поручаю председателю СБУ в недельный срок внести предложения по созданию контрразведывательного подразделения обеспечения правоохранительной деятельности», - сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он выразил надежду, что эта служба станет действенным инструментом в борьбе с контрабандой.
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