Ющенко поручил руководителю СБУ создать подразделение контрразведки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил временно исполняющему обязанности главе СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО создать контрразведывательное подразделение для обеспечения правоохранительной деятельности в борьбе с контрабандой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее задание он дал сегодня во время межведомственного совещания в СБУ.

«Поручаю председателю СБУ в недельный срок внести предложения по созданию контрразведывательного подразделения обеспечения правоохранительной деятельности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил надежду, что эта служба станет действенным инструментом в борьбе с контрабандой.