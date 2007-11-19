Крымские татары пугают ”неверных” цитатами из Корана

Около 700 крымских татар - участников так называемых «полян протеста» - провели сегодня в Симферополе митинг с требованием к властям автономии решить земельный вопрос.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая прошла в сквере в районе железнодорожного вокзала, приняли участие крымские татары из Симферополя и Симферопольского района, Алушты, Евпатории, Партенита и т.д.

Митингующие держали в руках транспаранты с лозунгами: «Верните наши дома и земли!», «Уже 4 года не можем получить землю по закону», «Коррумпированные суды не остановят волю народа!», «Элита – по беспределу! Народ – по закону?», «Избушка! Избушка! Повернись к корыту задом, а к народу – передом!».

В ходе акции раздавалось обращение «О люди! Задумайтесь» с цитатами из Корана. Смысл обращения сводится к тому, что «неверные», которые пытаются помешать «верующим», будут наказаны. «Аллах обратит их хитрость против них самих», - говорится в обращении.