Клюев заявляет, что еще есть шансы спасти 30 горняков

Вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ считает, что еще есть шансы спасти 30 горняков, которые все еще находятся в выработках на шахте им. Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на шахте.

"Шанс на спасение 30 человек еще есть", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что по-прежнему никаких других версий причин произошедшего, кроме взрыва метана, у правительственной комиссии не появилось. "Как были они вчера, так и остались", - констатировал А. КЛЮЕВ.

На вопрос, готова ли Украина принять помощь США в ликвидации аварии, А.КЛЮЕВ ответил, что в данное время шахта и горноспасатели "всем обеспечены".

"Сейчас мы полностью всеми средствами, всей технической, всем, что необходимо для ликвидации аварии на шахте, всем обеспечены", - заключил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего в шахте работали 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

Погибшими считаются 70 шахтеров. Судьба еще 30 горняков остается неизвестной.