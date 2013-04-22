В Черкасской области пьяный милиционер на Mitsubishi насмерть сбил пешехода

В Черкасской области в городе Смела 21 апреля следователем Смелянской межрайонной прокуратуры задержан и вручено письменное подозрение работнику Смелянского горотдела УМВД Украины в Черкасской области, который накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на собственном автомобиле сбил пешехода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, работник Смелянского горотдела милиции подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего). Подозреваемый свою вину признал полностью. В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения.

В частности, 20 апреля около 20.45 в городе Смела водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на пешехода, который в неустановленном месте переходил дорогу. В результате ДТП 29-летний мужчина от полученных травм умер. В ходе проверки оказалось, что за рулем находился старший прапорщик милиции, помощник дежурной части Смелянского ГО УМВД в Черкасской области. У водителя была взята кровь для проверки и зафиксировано наличие алкоголя.