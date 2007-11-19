Ющенко помиловал 63 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о помиловании 63 осужденных.

Как сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на информацию Службы Секретариата Президента по вопросам помилования, при этом удовлетворено 137 ходатайств граждан и народных депутатов Украины.

Среди помилованных - 20 женщин и 43 мужчины. Из них 4 человека пожилого возраста, 5 инвалидов, 1 участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 5 многодетных, 31 человек молодого возраста и другие.

В целом Президент Украины с начала 2007 года подписал 10 указов о помиловании 862 человек. Из них 549 осужденным основная мера наказания сокращена, 313 осужденных от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания освобождены.