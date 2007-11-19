Повысилась температура в вентиляционном штреке и в лаве шахты им.Засядько

На шахте им.А.Засядько в Донецке найдено тело еще одного горняка. Погибшими считаются 70 шахтеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на шахте сообщил журналистам руководитель правительственной комиссии по ликвидации аварии, вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«В настоящий момент мы нашли 70 тел погибших. Из 70-ти погибших 57 уже выданы на поверхность», - сказал он. При этом он уточнил, что из 57 тел погибших 38 уже опознаны.

А.КЛЮЕВ отметил, что у горноспасателей возникли "определенные сложности". "Повысилась температура в вентиляционном штреке и в лаве, поэтому мы сейчас проводим дополнительный техсовет", - сказал вице-премьер. "Будем определять дальнейшее движение горноспасателей", - указал он.

Вице-премьер также добавил, что комиссией решаются вопросы по организации похорон погибших. Первые 28 человек будут похоронены 20 ноября, из них 19 человек - в Донецке.