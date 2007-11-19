На поверхность подняли тела 49 шахтеров

Тела 49 горняков, погибших в результате аварии на донецкой шахте им.А.Засядько, уже подняты на поверхность. Проводится их опознание.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, вчера в 19.55 отделения горноспасателей, выполняя разведку по 13-му восточному конвейерному штреку, наткнулись на пожар на сопряжении с 13-й восточной лавой. В 22.00 на шахте было восстановлена подача воды по 13-му восточному конвейерному штреку и сегодня в 3.42 пожар был погашен.

Кроме того, отделениями горноспасателей совместно с шахтерами был разобран завал и завершена разведка 13-й западной лавы.

Также горноспасателями выполнена разведка 14-го западного конвейерного штрека с целью транспортирования тел четырех горняков, найденных в выработке.

В 4.35 завершена разведка тупика опережения 13-й восточной лавы, найден и транспортирован еще один погибший.

В настоящее время в шахте работают 30 отделений горноспасателей.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего в шахте работали 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность, из них 28 госпитализированы (27 - в состоянии средней тяжести в результате острого отравления рудным газом, 1 - в крайне тяжелом состоянии и-за ожогов и травм).

По состоянию на 8.00 понедельника погибшими считаются 69 горняков. Судьба 31 горняка остается неизвестной.