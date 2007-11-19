Ющенко проведет совещание в СБУ
09:17, 19 ноября 2007Общество
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Начало запланировано на 10:00
Сегодня в 10.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится совещание «Защита интересов государства на экономической границе Украины».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, заседание пройдет в помещении Службы безопасности Украины (ул. Владимирская, 33).
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-центр СБУ по тел.: 279-30-40.
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