Дешевых продуктов больше не будет?
08:47, 19 ноября 2007Общество
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Потребительские цены выросли на 11,5 %
Цены на продукты питания будут повышаться. Уже через 7 лет они поднимутся по меньшей мере в два раза, прогнозирует еженедельник “Контракты”.
Основные причины такой печальной тенденции, пишет журнал, - мировой рост закупочных цен на зерно в связи с неурожаем, повышение цен на нефть, а также тенденция увеличения доходов населения и расширение внутреннего спроса.
С начала года потребительские цены в Украине возросли на 11,5 процентов. И это еще не предел, говорят эксперты.
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