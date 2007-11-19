Дешевых продуктов больше не будет?

Цены на продукты питания будут повышаться. Уже через 7 лет они поднимутся по меньшей мере в два раза, прогнозирует еженедельник “Контракты”.

Основные причины такой печальной тенденции, пишет журнал, - мировой рост закупочных цен на зерно в связи с неурожаем, повышение цен на нефть, а также тенденция увеличения доходов населения и расширение внутреннего спроса.

С начала года потребительские цены в Украине возросли на 11,5 процентов. И это еще не предел, говорят эксперты.

ICTV