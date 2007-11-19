По состоянию на 8.00 погибшими считают 69 горняков

По состоянию на 8.00 понедельника в результате взрыва метано-воздушной смеси на шахте им. О.Засядько в Донецке 69 горняков погибли, судьба 31 горняка остается неизвестной.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, к поисково-спасательным работам и ликвидации отдельных ячеек пожара в шахте привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

На месте происшествия работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 18 ноября Донецкой облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета выделено 7,5 млн. грн. для предоставления помощи потерпевшим и семьям лиц, которые погибли в результате аварии на шахте.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. О.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них поднято на поверхность, из которых 28 госпитализированы (27 - в состоянии средней тяжести от острого отравления рудничным газом, 1 - в край тяжелом состоянии от ожогов и травм).