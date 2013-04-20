Официальный курс валют на 22 апреля
04:00, 20 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.
Нацбанк установил официальный курс гривны / Фото: Сегодня
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD - 799.3000 (на 19 апреля - 799.3000)
100 EUR - 1048.2820 (на 19 апреля - 1042.6869)
10 RUR - 2.5406 (на 19 апреля - 2.5203).
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