Официальный курс валют на 22 апреля

Нацбанк установил официальный курс гривны.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD - 799.3000 (на 19 апреля - 799.3000) 100 EUR - 1048.2820 (на 19 апреля - 1042.6869) 10 RUR - 2.5406 (на 19 апреля - 2.5203​​). Все курсы валют на 22 апреля

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