Официальный курс валют на 19 апреля
04:00, 19 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.
Нацбанк установил официальный курс гривны / Фото: Сегодня
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 19 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 18 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1042.6869 (на 18 апреля – 1049.4010)
10 RUR – 2.5203 (на 18 апреля – 2.5592).
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