Официальный курс валют на 18 апреля
04:00, 18 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.
Нацбанк установил официальный курс гривны
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 17 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1049.4010 (на 17 апреля – 1049.4010)
10 RUR – 2.5592 (на 17 апреля – 2.5414)
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