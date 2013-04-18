Официальный курс валют на 18 апреля

Нацбанк установил официальный курс гривны.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 17 апреля – 799.3000) 100 EUR – 1049.4010 (на 17 апреля – 1049.4010) 10 RUR – 2.5592 (на 17 апреля – 2.5414) Все курсы валют на 18 апреля.

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