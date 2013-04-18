Официальный курс валют на 18 апреля

04:00, 18 апреля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.

Нацбанк установил официальный курс гривны

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 18 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 17 апреля – 799.3000)

100 EUR – 1049.4010 (на 17 апреля – 1049.4010)

10 RUR – 2.5592 (на 17 апреля – 2.5414)

Все курсы валют на 18 апреля.

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