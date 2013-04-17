Официальный курс валют на 17 апреля
04:00, 17 апреля 2013Общество
996 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 16 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1049.4010 (на 16 апреля – 1045.5643)
10 RUR – 2.5414 (на 16 апреля – 2.5533)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter