Официальный курс валют на 17 апреля

04:00, 17 апреля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 16 апреля – 799.3000)

100 EUR – 1049.4010 (на 16 апреля – 1045.5643)

10 RUR – 2.5414 (на 16 апреля – 2.5533)

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