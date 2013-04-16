Официальный курс валют на 16 апреля

04:00, 16 апреля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 16 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 15 апреля – 799.3000)

100 EUR – 1045.5643 (на 15 апреля – 1043.2464)

10 RUR – 2.5533 (на 15 апреля – 2.5842)

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