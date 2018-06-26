Киев никогда не избавится от пробок?

Пока я добирался на встречу с руководителем Киивавтодора, чтобы услышать, когда же в столице уменьшится число пробок, моя маршрутка почти час простояла в заторах. Хотя расстояние там – на минут 10 езды. Из услышанного можно было понять: Киев никогда не выберется из тянучек и пробок. Разве что при помощи каких-то радикальных мер.

В прошлом месяце в Киеве зарегистрировано около 60 тысяч автомобилей. Несколько моих знакомых тоже приобретали и регистрировали машины. Но не в столице – в другом городе, в котором прописаны. Сколько было таких, как они – и главному инспектору неизвестно.

Второй факт. В Киеве 1624 километра дорог. И еще в Киеве (по информации МЧС) около 1,5 миллионов автомобилей – местных и транзитных. Если умножить среднюю длину легкового автомобиля (4 метра) на полтора миллиона, то выйдет 6 тысяч километров...

То есть, чтобы все машины вместились на проезжей части столичных дорог, им придется выстроиться в три ряда. А в 2011 году, по профессиональным прогнозам, их количество вырастет еще на миллион...

Невзирая на ситуацию на дорогах и на то, что уже добрая треть автомобилистов добирается на работу исключительно на метро, коллеги и знакомые продолжают покупать авто, способствуя автомобильному буму и простаивая ежедневно в пробках по два-три часа. Наблюдения опытных автомобилистов приводят к таким выводам: 1) средняя скорость передвижения по Киеву упала с 35 до 25–28 километров в час; 2) чтобы утром не простаивать в пробках и своевременно добраться на работу в центр города, выбираться из спального района нужно уже не в 8–8.30, а в 7–7.30 утра; 3) в среднем в год киевский автомобилист проводит в заторах полтора месяца.

Сегодня гаишники и столичные чиновники признают, что решить транспортные проблемы не удается и вряд ли удастся. Воскресенско-подольский мост не поможет рассосать тянучки в соединении левого-правого берегов, проблему парковок одними эвакуаторами решить невозможно, многоуровневые решения также ситуацию существенно не изменят.

Подольский мост, который находится на стадии завершения строительства, казалось бы, мог разрулить заторы на соседнем Московском. Но достроится он еще нескоро, да и необходимого трафика для соединения берегов не даст. А еще в связи с его строительством возникнут дополнительные проблемы – водители получат пробки на Рыбальском острове. Дело в том, что с моста будут выводиться эстакады, для которых строители заберут по три метра дороги с каждой стороны.

К слову, руководство Киивавтодора получило довольно много жалоб на рабочих, которые перекрывают дороги для ремонта днем. Гендиректор этого предприятия Георгий Глинский, в свою очередь, пожаловался, что ремонтники не успевают управиться ночью. Потому работают почти круглосуточно. Что тоже нравится не всем киевлянам – как-то в одном из спальных районов, говорит главный дорожник столицы, ремонтники разбудили полрайона, за что их закидывали факелами.

Относительно количества мостов, сообщил гендиректор Киивавтодора, кроме Подольского, должны быть еще два: железнодорожно-автомобильный, так называемый мост Кирпы (он уже строится у моста Патона) и мост в районе Новоукраинки, который должен развести транзитный транспорт.

Реверсивные полосы, позаимствованные из Европы, где они удачно используются по назначению, в Украине стали финишной прямой автомобильных камикадзе. Две из четырех – на Московском и мосту Патона – стали не просто местом множества смертей в результате ДТП, но и причиной увеличения заторов. Как следствие – по меньшей мере, раз в неделю наблюдаем сотни пешеходов, которые пересекают Московский мост в направлении правого берега. Мэрские чиновники собираются убрать полосы уже до нового года. И уже даже оплатили аванс компании – победителю тендера, которая должна не просто стереть из асфальта «реверсовки», но и установить отбойник. Но не привычный бетонный или металлический, а гибкий, секции которого от удара машины должны расходиться, причиняя минимум повреждений транспорту.

Что касается того, кто и как паркует автомобили, то городская дорожная организация провела реконструкцию улиц Саксаганского и Жилянской, где теперь одностороннее движение и опущена тротуарная бровка для удобного заезда и парковки на тротуарах. Говорят, стало ощутимо лучше.

Эти изменения заложены в комплексную программу “В европейский Киев на европейском транспорте”, которая была недавно презентована в столичной мэрии. Авторы программы, ориентируясь на опыт европейских столиц, разработали ряд неотложных мероприятий. По словам Глинского, в рамках программы уже реконструированы две упомянутые улицы, бульвар Перова, до конца года должен быть готов мост через Гавань, который должен сократить расстояние на Рыбальском острове, а еще – будут реконструированы улицы Белорусская, Якира, Чорновила, Круглоуниверситетская. Реконструкция этих улиц должна существенно уменьшить пробки в центре города.

Специалисты определили наиболее проблемные точки, где предусмотрены решения. Это – Ленинградская и Московская площади. А еще собираются развязать транспортный узел на правобережном выходе будущего Подольского перехода – кроме эстакады, там появится двухуровневая развязка на Почтовой площади и тоннель возле метро Тараса Шевченко, который должен заканчиваться на улице Гончара. Кроме всего этого – изменение концепции общественного транспорта, установка электронной информационной системы, которая должна сообщать участникам движения о проблемных участках, сбор платы за проезд в центральную часть города, строительство подземных паркингов...

Столичная дорожная программа рассчитана на четыре года. Если успеют все сделать, трафик должен ощутимо вырасти. Но, признает руководитель Киивавтодора, власть не успевает за ростом количества автотранспорта. И, по-видимому, никогда не успеет. А потому Киев никогда не избавится заторов. Разве лишь вздохнет немного свободее...

Дмитрий Стаховский