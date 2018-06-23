Дело «албанских трансплантологов»: куда исчезают украинские свидетели

На днях руководство EULEX – Миссии Европейского Союза по вопросам законности и правопорядка в Косово – выступило с заявлением, в котором констатировало, что расследование фактов незаконного изъятия человеческих органов в Приштине в период с 1998 по 2008 годы фактически зашло в тупик. В своей работе обвинители столкнулись с целым рядом препятствий, главное из которых – отсутствие свидетельских показаний и нежелание лиц, пострадавших в результате деятельности косовских «врачей-нелегалов», являться на заседания Прокурорского комитета. В списке «отказников» - в основном, украинцы и россияне.

Эта громкая история тянется уже пять лет, став международным делом в 2010-м году, когда член Парламентской Ассамблеи Совета Европы Дик Марти обнародовал доклад, в котором утверждалось, что на протяжении 10 лет в приштинской клинике «Медикус» проводились нелегальные хирургические операции по удалению человеческих донорских органов и последующей их пересадке богатым клиентам в Западной Европе и США. Самим донорам гарантировалось крупное вознаграждение, однако, в итоге, они не получили ничего. В то же время изъятые органы реализовывались на черном рынке по цене в $100000 – $150000.

По самым скромным подсчетам, жертвами подобной «черной трансплантологии» стали от пятисот до тысячи человек – граждане Украины, России, Молдовы, Сербии, Турции и Казахстана. Некоторые из них погибли, большинство – стали инвалидами. Расследование по этому делу началось в 2008-м, после того, как в аэропорту Приштины был обнаружен турецкий гражданин, у которого была удалена почка. Именно он поведал правоохранителям о деятельности врачей клиники «Медикус». Впоследствии «Медикус» был закрыт, а его главврачи Юсуф Сенмез и Лютфи Дервиши – арестованы. Масштабы преступной деятельности были определены позже – когда прокуроры начали опрашивать свидетелей. Свидетелей, с которыми именно сейчас возникли сложности…

…Некий гражданин Украины, проходящий по документам EULEX как «свидетель П.М.», в ходе предварительных судебных слушаний в Гааге внимательно рассматривает фотографии подозреваемых в проведении подпольных трансплантологических операций. При этом он умудряется мимоходом отвечать на наводящие прокурорские вопросы. Дескать, да, списался по Интернету с неизвестным посредником; да, посредник пообещал $30000 за почку; да, операция нелегально проводилась в Приштине в клинике «Медикус»; да, почку удалили; нет, денег не заплатили, и пригрозили физической расправой за обращение в правоохранительные органы.

П.М., который еще несколько часов назад буквально клялся, что узнает врача, проводившего изъятие его почки, теперь растерянно перебирает фото и, как бы между прочим, сообщает, что никого на них узнать не может. После этого, не выдержав затянувшейся паузы, прокурор ЕС Джонатан Ратель показывает свидетелю карточку подозреваемого в совершении незаконных хирургических операций турецкого доктора Юсуфа Сенмеза. «Это человек в таких же очках и с бородкой, - констатирует свидетель. – Но он ли это – я сказать не могу».

Позднее этот процесс опознания, детали которого впоследствии стали достоянием гласности, аналитики назвали «откровенным фарсом». «Именно на показаниях П.М., главным образом, и базировалось обвинение против Сенмеза, - рассказал УНИАН общественный наблюдатель ЕС, правозащитник Клаус Хофф. – Все остальные свидетели подтверждали причастность доктора к 30 подпольным операциям в «Медикусе» лишь косвенно. Украинцу была отведена едва ли не главная роль в расследовании, и с ней он явно не справился».

Вообще, предистория появления украинца П.М. в материалах дела такова: несколько месяцев назад в сербском и нидерландском сегментах Интернет появились признания двух женщин, гражданок Украины, которых оперировали в «Медикусе». Их истории идентичны: испытывая крайнюю нужду, они нашли посредника, который пообещал им за изъятие почки от $10000 до $15000. После соответствующей операции в Приштине посредник посадил их в самолет и отправил восвояси, не заплатив ни цента. Женщины утверждали, что приблизительно в такой же ситуации оказались россияне, молдаване и казахи – жертвы преступного обмана сумели пообщаться между собой.

Сразу же после публикации этих заявлений в EULEX заявили, что, в том случае, если все эти люди дадут показания, торговцев органами можно будет посадить за решетку. Практически сразу же прокуроры Миссии направили запросы в 16 стран, граждане которых – опять-таки, косвенно – подтвердили: они пострадали от рук албанских преступных группировок, содержавших клинику «Медикус». Объединив эти показания, обвинение предъявило главного свидетеля, которым и оказался П.М.

Признав провал своей тактики с первым свидетелем-украинцем, представители прокуратуры заявили о намерении привлекать к процессу других граждан Украины и России, которые были основными жертвами обмана «черных трансплантологов» и их «агентов». Но вот в чем дело: сегодня разыскать таких жертв практически невозможно – никто из них сотрудничать с европейским правосудием по разным причинам не хочет.

После весьма своеобразного «провала» П.М., прокуроры были вынуждены признать: на повторные судебные заседания и остальные пострадавшие перестали являться. Две украинки, которые поначалу активно сотрудничали со следствием, внезапно… пропали. Поговаривают, что они не отвечают на телефонные звонки и электронные сообщения. Впрочем, доказательства того, что эти люди живы и находятся на Родине, у европейского правосудия есть. Прокуратура отмечает, что давать дальнейшие показания не желает и сам П.М., который в соответствующем письме признал свою «некомпетентность» и исчез из зоны контактов. «Трудно сказать, в чем заключается нежелание этих людей активно сотрудничать с европейской Фемидой, - подчеркнул УНИАН специальный следователь Ингмар Корн. – Возможно, речь идет о том, что люди напуганы. Кроме того, не каждый может спокойно ворошить страшные страницы прошлого».

Кстати, это же касается и свидетелей из России. Как отметил главный обвинитель Джонатан Ратель, РФ заблокировала расследование, «лишив европейское правосудие ключевых свидетелей». Что именно подразумевается под этой фразой, неизвестно, однако, предположительно, «европейское правосудие» недовольно, что соответствующие российские ведомства не предоставляют информации о выживших в результате преступных операций лицах, не информируют о состоянии их здоровья и, наконец, не организовывают с ними видеомостов, в ходе которых они могли бы дать показания.

…Как бы то ни было, а прокуратура EULEX намерена продолжать свою работу и искать новых жертв преступного бизнеса. По крайней мере, сам Джонатан Ратель заявляет, что выход из тупика будет непременно найден.

Елена Филипова