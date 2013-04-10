Официальный курс валют на 10 апреля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 9 апреля – 799.3000) 100 EUR – 1042.2872 (на 9 апреля – 1040.9284) 10 RUR – 2.5612 (на 9 апреля – 2.5283) Все курсы валют на 10 апреля

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter