Официальный курс валют на 10 апреля
04:00, 10 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 9 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1042.2872 (на 9 апреля – 1040.9284)
10 RUR – 2.5612 (на 9 апреля – 2.5283)
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