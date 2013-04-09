Официальный курс валют на 9 апреля
04:00, 09 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 8 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1040.9284 (на 8 апреля – 1034.6139)
10 RUR – 2.5283 (на 8 апреля – 2.5278)
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