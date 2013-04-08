Киевлянина посадили на 7 лет за ограбление четырех банков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района Киева, установлено, что первое нападение на финучреждение злоумышленник совершил в декабре 2011 года. Ворвавшись в отделение одного из столичных банков по ул. Харьковское шоссе, 4, грабитель выстрелом из револьвера ранил в ногу охранника и забрал из кассы 19 тыс. грн.

Через полгода, в мае 2012 года, аналогичное преступление он совершил в отделении банка по адресу ул. Тростянецкая, 5. Ранив из оружия сразу двух работников банка, злоумышленник похитил 40 тыс. грн и скрылся с места преступления.

Следующее нападение он совершил в июне 2012 года по ул. Ялтинской, 12/11. В этот раз сотрудники банка не пострадали, однако злоумышленнику удалось завладеть 124 тыс. грн.

В целом, таким способом преступник завладел денежными средствами банковских учреждений в сумме более 180 тыс. грн.

Грабителя удалось задержать в июле 2012 года во время очередного разбойного нападения на отделение банка на проспекте Бажана. Тогда между ним и охраной финучреждения возникла перестрелка, во время которой преступник схватил одну из работниц банка и, прикрываясь ею от выстрелов охранника, пытался скрыться. Несмотря на сопротивление, злоумышленник был задержан и обезоружен работниками банка.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.187 УК Украины «Разбой», и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.