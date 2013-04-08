Во Львове двое молодых людей пытались сжечь офис вместе с директором

Во Львове двое молодых людей пытались сжечь офис одного из ООО в котором в это время находился директор общества, к которому у поджигателей были „имущественные претензии”.

Как рассказал УНИАН официальный представитель управления государственной службы охраны при ГУ МВД Украины во Львовской области Денис Харчук, 5 апреля, около 18.00, на пульт центрального наблюдения поступил сигнал «тревога» из ООО во Львове. Прибыв на место вызова наряд спецподразделения группы задержания задержал двух граждан в возрасте 36 и 38 лет, которые угрожали сжечь офис ООО вместе с директором, находившимся в это время в помещении.

„Львовяне, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, облили бензином помещение офиса и угрожали поджечь директора ООО. Двадцатилитровую канистру бензина они принесли с собой. Свой поступок они объясняли тем, что „директор им задолжал”, - рассказал Д.Харчук.

Данное уголовное правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований.