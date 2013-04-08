СМИ: Костусев взял под контроль фракцию ПР в Одесском горсовете

Участник заседания на условиях анонимности сообщил, что фракция перешла под полный контроль мэра Алексея Костусева.

Как сообщает «Gazeta.ua», в заседании участвовали губернатор Матвийчук, мэр Костусев, нардепы Гриневецкий и Труханов. Политики решили, что фракция ориентируется только на мэра, а Труханов взаимодействует как нардеп.

Костусев призвал жить исключительно по закону и напомнил, что в соответствии с ним городской голова является руководителем не только исполнительной, но и законодательной власти в городе.

Все сказанное было закреплено в специальном заявлении, которое было принято единогласно. В нем, в частности, говорится: «Мы являемся коллективом единомышленников-однопартийцев, сплоченных партийной программой, объединившихся для достижения общих целей вокруг одесского городского головы Алексея Костусева, формируя вертикаль власти, проводя совместную работу и неся ответственность за ее результаты…Мы категорически не согласны с любыми устремлениями использовать фракцию в качестве инструмента для реализации чьих-либо планов по построению политической карьеры».

По предложению Матвийчука депутаты не только проголосовали за это заявление, но и каждый подписал его лично. Также было решено, что отныне все заседания совета фракции, не говоря о заседаниях самой фракции, будут проходить в здании мэрии на Думской площади. Это решение поддержал и нардеп Труханов (напомним, что раньше совет фракции заседал в его офисе на Екатерининской улице).

В последнее время мэр полностью перехватил инициативу, чему способствовало жесткое противостояние с «Викоилом», пытающимся получить 18 гектаров одесских склонов, позиция по защите побережья и зеленых зон города.

Таким образом, борьба, длившаяся два с половиной года, за то, кто будет контролировать фракцию Партии регионов в горсовете, закончилась победой Костусева.