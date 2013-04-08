Автомобиль с иностранными студентами упал в реку в Севастополе: один погиб
В Севастополе в реку упал автомобиль с иностранными студентами.
В Севастополе в реку упал автомобиль с иностранными студентами. Один мужчина погиб, четверо травмированы.
Как сообщает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 7 апреля на автодороге Орловка – Полюшко.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Камри» на повороте дороги влево не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в ограждение моста. После чего транспортное средство упало в реку.
Вследствие ДТП, один пассажир авто погиб на месте происшествия, водитель и еще трое пассажиров с телесными повреждениями были доставлены в первую городскую больницу г. Севастополя.
Согласно предварительной информацией ГАИ, все участники ДТП - студенты одного из высших учебных заведений Крыма, граждане другого государства.
Ведется расследование.