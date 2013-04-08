НБУ перешел на гибкий валютный курс - эксперты

«Официальные данные валютных интервенций НБУ по итогам первого квартала 2013 года свидетельствуют, что регулятор фактически самоустранился от интервенций на валютном рынке. Теперь он если и занимается валютными операциями, то только с евро, и при этом не только продает, но и покупает. На курс же американского доллара он никак не влияет. На данный момент, курс доллар/гривна это то, что называют гибкий курс, когда курс образуется согласно спросу и предложению. Фактически рынок живет сам по себе», - рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Как пишет РБК-Украина, по его словам, сегодня рынок не испытывает дефицита в гривне, ведь остатки по корреспондентским счетам банков находятся на уровне 23-25 млрд. грн. Охрименко добавляет, что гривны на рынке более чем достаточно, поэтому ставки по межбанковским кредитам уже давно находятся на очень низком уровне 2-3%.

Заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Ярослав Жалило констатирует, что сейчас на валютном рынке происходит саморегуляция при минимальном воздействии регулятора.

«Колебания курса те, что есть сейчас, меньше прошлогодних. Реально у нас фиксированного курса нет, поэтому его можно считать гибким. Тем более регулятор вмешивается в ситуацию лишь в крайних случаях, т.е. его влияние минимально», - добавляет финансист.

При этом, по его убеждению, роль Нацбанка сводится к тому, чтобы не допустить серьезного отклонения курса коммерческих банков от его официального курса.

«У нас законодательно задекларировано, что мы имеем определенный уровень отклонения курса коммерческих банков от курса Нацбанка. То, что мы сейчас наблюдаем, - это, собственно, и происходит », - резюмировал аналитик.

Напомним, что 19 марта в ходе брифинга первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, за последние месяцы Национальный банк Украины вмешивался в ситуацию на валютном рынке считанные разы, добавив, что сделать валютный курс более гибким, чем сейчас, НБУ объективно не может.