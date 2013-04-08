В Одесской области 12-летний мальчик застрелил 10-летнего односельчанина
12:13, 08 апреля 2013Общество
1769
В Коминтерновском районе Одесской области 12-летний мальчик застрелил 10-летнего односельчанина.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.
Согласно сообщению, 12-летний житель одного из сел нанес смертельное ранение из пневматической винтовки другому мальчику по неосторожности.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины («убийство по неосторожности»).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter