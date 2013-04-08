Число заболевших птичьим гриппом в Китае превысило два десятка

Три новых случая заболевания человека были выявлены в воскресенье: один в Шанхае, два в провинции Аньхой. Все заболевшие - мужчины в возрасте 55-67 лет. О пациенте из провинции Аньхой, почувствовавшем недомогание 28 марта, известно, что он занимался продажей живой птицы.



От вируса гриппа H7N9, впервые выявленного у человека в конце марта, в КНР скончались шесть заболевших. Случаи заболевания человека выявлены пока лишь на востоке страны, десять человек заболели в Шанхае, шесть - в соседней провинции Цзянсу, трое - в провинции Чжэцзян и два - в провинции Аньхой, сообщает РИА Новости.

Более двух сотен человек, имевших близкий контакт с заболевшими новым вирусом, находятся под наблюдением врачей. Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано.

Региональные власти предпринимают попытки препятствовать распространению вируса. С этой целью в городах, где были выявлены случаи заболевания людей H7N9, приостановлена продажа живой птицы. Только в Шанхае за прошедшую неделю были уничтожены 98 тысяч единиц живой птицы. В Пекине, где пока не было случаев заболевания человека новым вирусом, усилен контроль за местами продажи птиц, введен запрет на ведению торговли в неустановленных для этого местах. В провинции Гуандун, как сообщает Синьхуа, на превентивные меры по защите от птичьего гриппа власти выделили более 30 миллионов юаней (4,76 миллиона долларов).