Сегодня кипрские вкладчики узнают, сколько денег «состригут» с депозитов

Вкладчики кипрских банков в понедельник узнают точные размеры "стрижек"депозитов, передает новостной портал Cyprus Mail в ночь на понедельник со ссылкой на заявление руководителя департамента внутреннего аудита ЦБ Кипра Янигоса Диметрио.

По словам Диметрио, после объявления точных цифр ожидается нормализация ситуации с банками страны, а также "ситуации на внутреннем рынке и с международными транзакциями". Ряд аналитиков и экспертов полагают, что в отношении крупных вкладов, превышающих 100 тысяч евро, списания могут составить до 60%, сообщает РИА Новости.

Ранее ЦБ Кипра сообщил, что списание по вкладам свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus при реорганизации банка составит 37,5%. Первоначально банк обменяет 37,5% суммы крупных депозитов на акции. Еще на 22,5% суммы депозита не будут начисляться проценты. Предполагается, что эти средства банк также сможет в будущем обменять на акции. На оставшиеся 40% суммы вкладов свыше 100 тысяч евро будут начисляться проценты, но средства будут находиться на счете в банке до нормализации ситуации.

Кроме того, кипрское правительство намерено сократить объем авиаперелетов высокопоставленных чиновников страны первым классом и упростить для кипрских банков процесс изъятия жилой недвижимости за долги.