Официальный курс валют на 8 апреля

22:00, 07 апреля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 8 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 5 апреля – 799.3000)

100 EUR – 1034.6139 (на 5 апреля – 1024.5427)

10 RUR – 2.5278 (на 5 апреля – 2.5198)

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