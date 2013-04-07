На Львовщине неизвестные разбили еще один памятник Бандере

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода», злоумышленники разрушили памятник сегодня ночью.

«В ночь на 7 апреля в селе Великосилки Каменка-Бузского района вандалы разрушили памятник проводнику ОУН Степану Бандере. Разбитый бюст обнаружили на рассвете», - говорится в сообщении.

«Памятник установлен напротив школы, в которой сейчас работает избирательный участок на промежуточных выборах во Львовский областной совет. Около 7.00 представители участковой комиссии пришли на участок, где должно было состояться заседание УИК, и увидели разбитый памятник. Сразу вызвали милицию. Похоже на то, что злоумышленники сняли бюст с постамента канатом при помощи автомобиля», - сообщили в «Свободе».

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, на месте происшествия работает милиция, обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 марта в селе Воля-Задеревацкая в Стрыйском районе была повреждена мемориальная таблица и памятник С.Бандере, а в ночь на 7 марта – барельеф Роману Шухевичу в Белогорще возле Львова.

Справка УНИАН. Памятник Степану Бандере в с. Великосилки Камянка-Бузского района был установлен в октябре 2011 года.