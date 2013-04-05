В Запорожье открыли уникальную для Украины диагностическую лабораторию

Комплект имеющегося в «Глобал диагностик» оборудования, собранного в одной лаборатории, представлен в Украине впервые. Здесь проводят более 600 лабораторных исследований.

Современная лаборатория также располагает парком специализированных автомобилей, оборудованных для транспортировки биоматериалов в условиях необходимого температурного режима. Результаты проведенных исследований отправляют по электронной почте.

В день открытия лаборатории «Глобал диагностик» ее посетили глава облгосадминистрации Александр Пеклушенко, городской голова Александр Син, руководители городского и областного управлений здравоохранения.

- Для этой лаборатории характерны такие слова, как «новое», «уникальное», «только у нас», - прокомментировал свои впечатления после знакомства с возможностями диагностического центра глава областной государственной администрации Александр Пеклушенко. - Помню, когда мы только обсуждали такую инициативу с авторами проекта, казалось, что реализовать этот план нереально. Но это произошло, и сегодня – это настоящий праздник для всей медицинской отрасли нашего региона.

В лаборатории проводятся разнообразные диагностические исследования, в том числе на такие заболевания, как гепатит «С», сахарный диабет и его скрытые формы, аутоиммунные заболевания и т.д. Лаборатория имеет возможность производить до 1000 тестов ежеминутно. До 30 процентов лабораторных исследований не проводят больше нигде в Украине.

Пункты по забору биоматериала уже открыты в 27 медицинских учреждениях города, в ближайшее время руководство «Глобал диагностик» планирует открыть подобные пункты по всему региону.