Официальный курс валют на 5 апреля
04:00, 05 апреля 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 4 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1024.5427 (на 4 апреля – 1025.3420)
10 RUR – 2.5198 (на 4 апреля – 2.5462)
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