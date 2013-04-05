Официальный курс валют на 5 апреля

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 4 апреля – 799.3000) 100 EUR – 1024.5427 (на 4 апреля – 1025.3420) 10 RUR – 2.5198 (на 4 апреля – 2.5462) Все курсы валют на 5 апреля

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