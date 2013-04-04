Официальный курс валют на 4 апреля

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 3 апреля – 799.3000) 100 EUR – 1025.3420 (на 3 апреля – 1026.3012) 10 RUR – 2.5462 (на 3 апреля – 2.5686) Все курсы валют на 4 апреля

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