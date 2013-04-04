Официальный курс валют на 4 апреля
04:00, 04 апреля 2013Общество
1316
Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 3 апреля – 799.3000)
100 EUR – 1025.3420 (на 3 апреля – 1026.3012)
10 RUR – 2.5462 (на 3 апреля – 2.5686)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter