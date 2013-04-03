Попов обещает уплотнить график кольцевой электрички

Как сообщает пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом председатель КГГА Александр Попов сказал в прямом эфире на телеканале «Киев».

Он отметил, что спрос на услуги городской электрички среди киевлян растет. Со времени запуска электричкой воспользовались 15,7 млн. пассажиров.

“Сейчас на линии насчитывается десять поездов, и в ближайшее время мы добавим еще два. Это позволит сократить интервалы движения и улучшит качество обслуживания. Конечно, есть некоторые временные трудности, однако мы работаем над тем, чтобы устранить недостатки и удовлетворить потребности киевлян», – отметил А.Попов.

Он также заметил, что в настоящее время продолжаются организационные мероприятия по реализации второй очереди проекта «Городская электричка», в рамках которого предусматривается открытие дополнительных узлов по пересадке на платформах «Киевская Русановка» и «Протасов Яр».

В КГГА напомнили, что в выполнение поручений правительства городская госадминистрация совместно с «Укрзалізницею» и «Юго-Западной железной дорогой» 4 октября 2011 года реализовала первую очередь совместного проекта «Городская электричка».

В его рамках организовано движение электропоездов киевским транспортным кольцом с открытием 14 пересадочных узлов (станций, платформ).