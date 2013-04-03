Депутаты обвиняют милицию в системной бездеятельности

Глава Межфракционного депутатского объединения «За Харьков! По Слобожанщину!», глава комитета по вопросам правовой политики Валерий Писаренко обратился к министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием провести служебное расследование и принять меры к руководству органов внутренних дел, вопреки своему долгу не обеспечивающим общественный порядок. Он напомнил, что было совершено нападение на члена депутатского объединения народного депутата Ирину Горину (которая получила сотрясение мозга), а также пострадали другие люди, которые в это время находились возле здания Верховной Рады, сообщает zib.com.ua.

«Сотрудники органов внутренних дел в последнее время демонстрируют полную бездеятельность и неспособность должным образом выполнять свои обязанности по охране общественного порядка и защиты жизни и здоровья граждан, - говорится в обращении. - Такая бездеятельность органов внутренних дел провоцирует активизацию и распространение деятельности преступных экстремистских группировок, порождает в обществе опасное чувство безнаказанности за содеянное, а значит представляет реальную угрозу жизни и здоровью, как государственных деятелей так и рядовых граждан».

В обращении отмечается системная несостоятельность руководства органов внутренних дел отвечать на вызовы современности.

В подтверждение такого вывода упоминаются события, которые имели место в июле прошлого года возле Украинского дома (тогда не только не предупредили, но и не наказали виновных в применении слезоточивого газа относительно рядовых сотрудников милиции), безуспешность оперативно-розыскной деятельности и следственных действий по расследованию жесткого убийства судьи Фрунзенского райсуда города Харькова Владимира Трофимова и его семьи.

«Создается впечатление, что усилия руководства органов внутренних дел главным образом направлены на сопротивление и противодействие нововведениям, вытекающим из вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса Украины и обязательствами Украины перед Европейским сообществом, чем на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью», - говорится в письме.

В связи с этим депутаты требуют провести служебное расследование относительно бездеятельности руководства органов внутренних дел, которое не обеспечило общественный порядок во время событий 2 апреля 2013, а также провести системный анализ последних событий, где имело место бездействие органов внутренних дел и самоустранение от борьбы с деятельностью преступных группировок.