Депутаты обвиняют милицию в системной бездеятельности

18:15, 03 апреля 2013
Общество
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В обращении отмечается системная несостоятельность руководства органов внутренних дел отвечать на вызовы современности.

Депутаты требуют провести служебное расследование

Глава Межфракционного депутатского объединения «За Харьков! По Слобожанщину!», глава комитета по вопросам правовой политики Валерий Писаренко обратился к министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием провести служебное расследование и принять меры к руководству органов внутренних дел, вопреки своему долгу не обеспечивающим общественный порядок. Он напомнил, что было совершено нападение на члена депутатского объединения народного депутата Ирину Горину (которая получила сотрясение мозга), а также пострадали другие люди, которые в это время находились возле здания Верховной Рады, сообщает zib.com.ua.

«Сотрудники органов внутренних дел в последнее время демонстрируют полную бездеятельность и неспособность должным образом выполнять свои обязанности по охране общественного порядка и защиты жизни и здоровья граждан, - говорится в обращении. - Такая бездеятельность органов внутренних дел провоцирует активизацию и распространение деятельности преступных экстремистских группировок, порождает в обществе опасное чувство безнаказанности за содеянное, а значит представляет реальную угрозу жизни и здоровью, как государственных деятелей так и рядовых граждан».

В обращении отмечается системная несостоятельность руководства органов внутренних дел отвечать на вызовы современности.

В подтверждение такого вывода упоминаются события, которые имели место в июле прошлого года возле Украинского дома (тогда не только не предупредили, но и не наказали виновных в применении слезоточивого газа относительно рядовых сотрудников милиции), безуспешность оперативно-розыскной деятельности и следственных действий по расследованию жесткого убийства судьи Фрунзенского райсуда города Харькова Владимира Трофимова и его семьи.

«Создается впечатление, что усилия руководства органов внутренних дел главным образом направлены на сопротивление и противодействие нововведениям, вытекающим из вступления в силу нового Уголовного процессуального кодекса Украины и обязательствами Украины перед Европейским сообществом, чем на профилактику правонарушений и борьбу с преступностью», - говорится в письме.

В связи с этим депутаты требуют провести служебное расследование относительно бездеятельности руководства органов внутренних дел, которое не обеспечило общественный порядок во время событий 2 апреля 2013, а также провести системный анализ последних событий, где имело место бездействие органов внутренних дел и самоустранение от борьбы с деятельностью преступных группировок.

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