Миндоходов собрало акциза с табака на 64% больше прошлогоднего

Как отметили в Миндоходов, за I квартал 2013 г. собрано акциза с табачных изделий почти на 64% или на 2,05 млрд грн больше, чем за аналогичный квартал прошлого года.

Благодаря этому, общий план по акцизу за І квартал 2013 г. удалось перевыполнить почти на 24%. А доля доходов от табачного акциза в общем объеме акцизных поступлений выросла до 76,7%.

«Позитивную роль в увеличении доходов от акциза сыграли новации в налогообложении табачных изделий, которые были введены в силу Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок некоторых налогов и сборов» (№5503-VI)», – сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

В частности, специалисты Министерства отметили, что внесенные изменения позволили полностью уничтожить схему манипулирования табачным сырьем, которая ранее позволяла отдельным производителям сигарет занижать свои обязательства по уплате акциза.

«Таким образом, после введения новой акцизной системы вырос уровень прозрачности уплаты этого налога. И по результатам работы в І квартале 2013 г. можно сказать, что новая система уплаты акцизного налога более эффективна, чем предыдущая», – сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов.

Напомним, что 20 ноября 2012 г. Верховная Рада Украины приняла закон №5503-VI, согласно которому была существенно увеличена фиксированная часть акциза на табачные изделия (до 162,6 грн за 1000 сигарет с фильтром и до 72,7 грн за 1000 сигарет без фильтра). Также было серьезно повышено и минимальное акцизное налоговое обязательство на сигареты (до 217,6 грн за 1000 сигарет с фильтром и до 95,4 грн за 1000 сигарет без фильтра). Кроме того была введена авансовая уплата акцизного налога.