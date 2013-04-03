Экс-мэра Ялты задержали по подозрению в земельных махинациях

Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

«Инкриминируется совершение действий по незаконному предоставлению обслуживающему кооперативу земельного участка площадью 3 гектара стоимостью 10 миллионов гривен, а также предпринимателю - территорий под торговые павильоны на набережной курортного города», - говорится в пресс-релизе.

Уголовное производство проводится по ч. 1 ст. 364 и ч. 3 ст. 365 УК (злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий).

«По представлению прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 92 тыс. грн», - добавили в прокуратуре.

Ранее прокуратура Крыма составила протокол о коррупции в отношении А.Боярчука, но суд усмотрел в его действиях признаки уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, А.Боярчук, который руководил Ялтой последние два года, в середине декабря 2012 года сложил с себя полномочия мэра, написав заявление об отставке. Обязанности мэра сейчас, в соответствии с законом, исполняет секретарь горсовета - регионал Сергей Илаш. Верховная Рада Украины назначила выборы в Ялте на 2 июня.

Исполком крымской организации Партии регионов в январе 2013 г. досрочно прекратил полномочия А.Боярчука как руководителя ялтинской организации ПР. С февраля организацией города руководит Леонид Поярков, некогда бывший вице-мэром Ялты.