Автоимпортеры боятся утратить сверхприбыли – эксперты

Такое мнение выразил глава наблюдательного совета ЧАО «Еврокар» Олег Боярин.

В частности, по его словам, автоимпортеры борются против введения спецпошлин на импортные авто исключительно из-за боязни потерять сверхприбыли. В связи с этим Боярин называет бойкот новых правил спекуляциями и манипуляцией общественным мнением.

«Можно с уверенностью утверждать, что с момента снижения пошлин на автомобили с 25 до 10% в связи с вступлением Украины в ВТО в 2008 году цены на авто все эти четыре с лишним года только росли, при этом рост цен в среднем составляет около 12%», – утверждает он.

По его словам, повышение пошлин создаст экономические предпосылки для развития производства непосредственно в Украине тех марок авто, которые сегодня импортируются. Эксперт допускает, что эту долю рынка могут занять 5-6 крупных производителей, выпускающих продукцию не только для Украины, но и для других стран.

В то же время, Боярин констатирует, что само по себе введение спецпошлин по двум товарным кодам легковых авто является первым шагом от правительства, что процесс по созданию таких условий, при которых инвестировать в производство автомобилей будет выгоднее, чем в реализацию готовой продукции, запущен.

«Определенно, защита национального производителя, и не только автопрома, а также других отраслей промышленности, генерирующих рабочие места и добавленную стоимость, находится в интересах нашего государства. Такого рода политика государства должна стать лейтмотивом развития, как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу, как основной формат эффективной политики государственного регулирования в условиях макроэкономической нестабильности и стагнации внутреннего рынка», – считает глава набсовета «Еврокар».

Он добавляет, что спецпошлины – распространенная практика среди членов ВТО. Пользуясь этим правом, другие страны-члены ВТО уже открыли 32 специальных расследования против Украины.

«Ведь никто не собирается беспрепятственно пускать наши товары на свой рынок. Как только поставки украинской продукции на другие рынки увеличиваются – тут же вводятся специальные меры. Ярким примером служат наши металлурги. После того, как Украина стала членом ВТО, Евросоюз автоматически отменил квоты на импорт украинского проката, но одновременно из Брюсселя пришла настоятельная рекомендация по ограничению объемов поставок из-за антидемпинговых мер», – резюмирует он.

Напомним, что ранее Всеукраинская Ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) приняла решение не участвовать в автосалоне SIA-2013 в знак протеста против попыток ввести спецпошлины на иномарки.

Ранее Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли (МКМТ) опубликовала свое решение ввести спецпошлину на новые импортные машины. Она составит 6,46% на автомобили с двигателем от 1 до 1,5 литров и 12,95% для автомобилей с двигателем от 1,5 до 2,2 литров. Решение опубликовано в газете «Урядовый курьер» и вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Министерство экономического развития и торговли констатирует, что применение спецпошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, даст ему возможность облегчить процесс экономического приспособления к условиям конкуренции и приведет к устранению влияния диспропорций в торговле, возникшие вследствие условий импорта в Украину автомобильной продукции.