На межбанке доллар немного подешевел, а евро - подорожало

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601, к 12:00 цены упали 0,2590/94. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,4300 (+0.2700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2798/1,2800, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4345/10,4450, к 12:00 цены ушли вверх 10,4375/10,4495.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 апреля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1480, к 12:00 цены поднялись до 8,1480/8,1530. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1545/8,1575 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4775/10,4880, к 12:00 цены ушли вниз - 10,4630/10,4755. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4625/10,4725.