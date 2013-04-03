В Украине после снегопадов возобновились весенне-полевые работы

Так, сейчас уже завершают посевную кампанию аграрии Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Также продолжаются полевые работы в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях. Всего на 2 апреля ранними яровыми зерновыми засеяли 701 тысячу гектаров. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Как и прогнозировалось, в начале апреля в Украине установились благоприятные погодные условия и постепенно возобновляются весенне-полевые работы. И сегодня уже вышли в поле аграрии ряда южных областей, некоторые из которых находятся на завершающем этапе посевной. Так, в Одесской области уже засеяно 99% прогнозируемых площадей, в Херсонской − 95%, Николаевской − 87%. В Крыму завершили посев ранних зерновых культур. Также продолжаются весенне-полевые работы в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр проинформировал, что по состоянию на 2 апреля в Украине ранними яровыми зерновыми засеяли 701 тысячу гектаров. Кроме того, по словам главы ведомства, возвращение благоприятных погодных условий позволяет продолжить подкормку озимых культур. По состоянию на 2 апреля подкормка проведена на площади 5856 тыс. га, что составляет 72% к прогнозу.

Что касается состояния озимых культур после непогоды, то Николай Присяжнюк отметил − чрезмерные снегопады не нанесли значительного ущерба посевам озимых.

«На сегодня в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,4 миллиона гектаров, или 91,8% посевов озимых. Прогнозируемый объем пересева − около 500 тысяч гектаров. Напомню, что в прошлом году мы пересеивали 2,3 млн га. На сегодня для пересева в Украине есть все необходимые ресурсы. В регионах и Министерстве созданы соответствующие штабы», − отметил Николай Присяжнюк.

Также глава ведомства добавил, что сейчас сельхозпроизводители на 118% обеспечены минеральными удобрениями. Кроме того, почти в полном объеме накоплены необходимые средства защиты растений, протравители и горюче-смазочные материалы. Поэтому аграрии подготовлены к проведению посевной в более сжатые сроки.