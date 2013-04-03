Адвоката задержали за посредничество при взятке

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, адвокат одного из адвокатских объединений подстрекал местную жительницу к даче 3 тысяч евро взятки служебным лицам одного из военных комиссариатов Тернопольской области за положительное решение вопроса о выдаче удостоверения о приписке к призывному участку и военного билета для ее сына.

В конце минувшей недели правоохранители задержали адвоката при получении части денег за посредничество.

По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к покушению на дачу взятки).

Досудебное расследование проводится следственным управлением УМВД Украины в Тернопольской области.