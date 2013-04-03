Четверо в черном ограбили ювелирный

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД Украины в Донецкой области, в 10.29 в дежурную часть Харцызского горотдела милиции поступил звонок от неизвестной женщины, которая сообщила, что к ювелирному магазину «Диамант» на ул. Краснознаменской подъехал джип чёрного цвета, из которого вышли четверо мужчин, одетых во всё чёрное, в масках и с опущенными на лицо капюшонами.

На место была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что на момент налёта в магазине находились охранник и женщина-продавец, которая успела скрыться в подсобном помещении. Охранник был сбит с ног, и один из злоумышленников удерживал его лежащим на полу, угрожая, вероятно, пистолетом.

Нападавшие забрали в магазине около 20 лотков с ювелирными украшениями и с места преступления скрылись.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.3 ст. 187 УК Украины (разбой).

В настоящее время правоохранителями принимаются меры для установления и задержания преступников.