Жители Равы-Русской готовы прибегнуть к радикальным акциям протеста

Об этом заявила корреспонденту УНИАН городской голова города Рава-Русская Ирина Верещук.

„Сказать, что дороги города в ужасном состоянии - это ничего не сказать. Люди уже готовы перейти к радикальным мерам, чтобы обратили внимание на это безобразие. Руководство облавтодора списывает средства на ремонты дорог города, но мы тех ремонтов годами не видели. В качестве примера улица 1 ноября в Рава-Русской, которая ведет к городскому кладбищу, в таком состоянии, что у нас уже были случаи, что мертвецы выпадали из гроба когда их везли на кладбище, потому что выбоины такие, что машину перекашивает на сторону”, - рассказала мэр.

Она также отметила, что чиновники облавтодора не реагируют на ситуацию: „Очень редко могут починить самые большие ямы и все. Как правило, это делается, когда кто-то должен приехать".

По словам И.Верещук, "несколько лет назад приезжал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На городском кладбище похоронен его старший брат, который проходил здесь срочную службу и в 1959 году погиб от несчастного случая. Так перед его приездом починили несколько ям и все. А в нашем городе есть еще территория бывшего еврейского гетто, которое посещают евреи со всего мира и не могут к нему подъехать, потому что дороги разбиты, нужно идти пешком".

Она также рассказала, чтобы привлечь внимание властей и чиновников к проблеме отсутствия дорог в городе, местные активисты 19 марта разместили на биг-борде, который установлен на улице 1 ноября, изображение человека, похожего на премьер-министра Николая Азарова, который смотрит из авто на разбитые дороги и спрашивает: "Опять папередники деньги на дороги украли?". Под фото была надпись: "Притормози, позвони, спроси" и указан номер телефона Львовского облавтодора.

„Биг-борд провисел четыре дня, после чего надпись демонтировали сотрудники облавтодора. Поверьте, это был крик души! Ямы на дорогах города, прилегающего к польской границе, достигают 25 см и водители вынуждены ездить по тротуарам. Я не исключаю, что жители Равы-Русской не остановятся на размещении биг-бордов, потому что с этим уже нужно что-то делать”, - заявила И.Верещук.