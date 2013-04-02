Официальный курс валют на 2 апреля

04:00, 02 апреля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам на 2 апреля.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 2 апреля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 1 апреля – 799.3000)

100 EUR – 1023.5037 (на 1 апреля – 1023.5037)

10 RUR – 2.5693 (на 1 апреля – 2.5715)

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