Потребление бензина снизилось на 9%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в январе-феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 5,7% - до 666,9 тыс. тонн.

Потребление бензина в феврале 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось до 266,1 тыс. тонн с 264,4 тыс. тонн, дизельного топлива - увеличилось до 335,4 тыс. тонн с 331,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-феврале текущего года сократилась на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 480,2 млн тонн.

Украина в январе-феврале 2013 года сократила производство бензина почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 171,2 тыс. тонн, а дизельного топлива - в 2 раза, до 142,5 тыс. тонн.

По данным Государственной службы статистики, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в феврале 2013 года сократились на 0,45% - до 205,3 тыс. тонн по сравнению с 206,2 тыс. тонн в январе.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.