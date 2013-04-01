В центре Киева из-за таяния снега «поехала» почва

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, сдвиг верхнего слоя почвы произошел в связи с интенсивным таянием снега.

По словам главного гидрогеолога коммунального предприятия «СУПР» Василия Бокового, сегодня склон находится в стойком положении, однако верхний слой сползает из-за водонасыщения грунта.

«Для разрушения домов угрозы нет. Однако нужно убрать с этой территории машины и не допускать людей для их безопасности, и сделать ограждение между домами и подпорной стеной», - отметил В.Боковой.

Он добавил, что незначительные разрушения на этом участке во время таяния снега происходят почти каждый год, поэтому необходимо принять противооползневые меры. Объем работ будет зависеть от инженерно-геологических изысканий и расчетов стойкости склона.

Деревья, которые в результате оползня также сползли, будут обрезаны и вывезены с названной территории.