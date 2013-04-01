В Севастополе взялись выяснять, «кто же гадит» на дорогах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СГГА Владимир Яцуба в ходе аппаратного совещания в госадминистрации.

«Мы решили выяснить, кто же гадит – извините за грубое слово - в городе Севастополе. Я попросил начальника УВД использовать камеры слежения, которые мы купили в прошлом году для них. Они молодцы, подготовили 24 передвижные камеры, и вот сегодня результат: телекамеры зафиксировали целую машину вывезенного мусора прямо на дороге, по Лабораторному переулку», - сказал В.Яцуба.

По его словам, правонарушителем оказался сотрудник «Укравтодора», который вываливал собранный мусор прямо на объездную трассу.

Вместе с тем, приглашенный на аппаратное совещание сотрудник «Укравтодора» не согласился с выдвинутыми в его адрес обвинениями, попытался оправдаться, мол, мусор он сваливал на дорогу временно, чтобы затем увезти и утилизировать.

В.Яцуба распорядился разобраться в ситуации досконально. «Наблюдение будет продолжаться», - заключил председатель СГГА.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе городские власти разрабатывают систему поощрений за сообщения о нарушителях чистоты, что, как ожидается, позволит избавиться от несанкционированных свалок.

В конце прошлой недели первый заместитель главы СГГА Сергей Савенков заявил, что люди, которые предоставят властям информацию о том, кто мусорит, будут премированы из местного бюджета.

Как отметил вице-губернатор, городская администрация и горсовет разрабатывают руководящие документы, регламентирующие контроль предприятий и учреждений за чистотой прилегающих территорий.